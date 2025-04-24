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- Київ
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У Києві лунатимуть звуки вибухів: яка причина
Мешканців Києва попередили про можливі звуки вибухів.
В Обухівському районі Києва 24 квітня проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.
Про це повідомляє Київська ОВА.
“Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!”, — зазначили у КОВА.
Раніше йшлося про те, що у Вишгородському районі Київської області сапери працюватимуть над знешкодженням вибухонебезпечних предметів.