ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

У Києві лунатимуть звуки вибухів: яка причина

Мешканців Києва попередили про можливі звуки вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

В Обухівському районі Києва 24 квітня проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.

Про це повідомляє Київська ОВА.

“Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!”, — зазначили у КОВА.

Раніше йшлося про те, що у Вишгородському районі Київської області сапери працюватимуть над знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie