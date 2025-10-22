Атака на Київ пізно ввечері, 22 жовтня

Пізно ввечері, 22 жовтня, у Києві під час повітряної тривоги, пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Столицю знову атакують ворожі БПЛА. За словами Ткаченка, падіння уламків фіксують на трьох локаціях у Подільському районі Києва. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«Попередньо одна з локацій — дитячий садочок. Уточнюємо», — додав голова КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що у Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Екстрені служби прямують на місця, запевнив він.

«В Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях. Серед них — дитячий садок. Також відомо про 5 пошкоджених автомобілів. Інформація щодо потерпілих чи інших пошкоджень інфраструктури уточнюється», — підтвердив зрештою Ткаченко через деякий час.

Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. Попередньо — теж без потерпілих, зазначив Ткаченко. Ймовірно, саме цю локацію мав на увазі Кличко, коли писав, що «за іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку».

Також у Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, без пожежі та постраждалих.

Нагадаємо, що це вже вдруге за сьогодні росіяни «воюють» з дитсадками. Раніше був приліт по дитсадку у Харкові. Діти, на щастя, залишилися живі, проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поряд.