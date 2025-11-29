ТСН у соціальних мережах

Київ
1653
1 хв

У Києві лунають вибухи: столиця під масованим ударом

У місті працюють сили ППО.

Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

Зранку субот, 29 листопада, у Києві лунають вибухи. Столиця від ночі перебуває під масованим ударом.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“У Києві вибухи. Працюють сили ППО. Масована атака на столицю триває”, - наголосив мер.

Роботу протиповітряної оборони підтвердив і очільник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою”, - нагадує чиновник.

Нагадаємо, зранку 29 листопада РФ запустила "Кинджали". За даними моніторингів, у повітрі - два винищувачі. Майже відразу стало відомо про пуски “Кинджала” - спочатку одного, потім - ще двох.

