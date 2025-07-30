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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2091
Час на прочитання
1 хв

У Києві лунають вибухи: перші деталі про атаку РФ

Жителів Києва закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів», у столиці лунають вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Атака по Києву увечері 30 липня

Атака по Києву увечері 30 липня

У Києві ввечері 30 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. У столиці чути вибухи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — зазначив він.

В КМВА також зазначили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Карта повітряних тривог станом на 23:02

Карта повітряних тривог станом на 23:02

Про звуки вибухів повідомляють журналісти ТСН.ua, а також самі кияни у місцевих пабліках.

У моніторингових чатах стверджують, що на Київ рухаються приблизно 3 групи ворожих БпЛА в середньому по 15+ «Шахедів».

Паблік «Николаевский Ванёк» також пише, що на Київ з різних напрямків рухаються 15 «Шахедів».

Пізніше Кличко опублікував новий пост. «У столиці триває робота ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях», — попередив він.

Раніше у Повітряних силах розповіли про маршрут «Шахедів» сьогодні пізно ввечері.

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