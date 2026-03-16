У Києві лунають вибухи: деталі
Мешканців Києва закликають подбати про власну безпеку через атаку РФ. Лунають повторні вибухи.
У Києві зранку 16 березня лунають вибухи. Працюює ППО.
Про це повідомляє Київська МВА.
«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею», — йдеться у повідомленні.
Залишатися в укриттях слід до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Мер Києва Віталій Кличко додав, що Сили ППО працюють, зокрема, у Києві на Оболоні.
Згодом пролунали повторні вибухи. Жителі повідомляють, що чути роботу ППО.
Про загрозу повідомляв голова Київської МВА Тимур Ткаченко.
«Поблизу столиці ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою!», — писав він.
Станом на 09:05 у Києві зафіксували повторні вибухи.
