У Києві лунають вибухи: деталі

Мешканців Києва закликають подбати про власну безпеку через атаку РФ. Лунають повторні вибухи.

Катерина Сердюк
Атака БпЛА, ППО / © tsn.ua

У Києві зранку 16 березня лунають вибухи. Працюює ППО.

Про це повідомляє Київська МВА.

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею», — йдеться у повідомленні.

Залишатися в укриттях слід до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що Сили ППО працюють, зокрема, у Києві на Оболоні.

Згодом пролунали повторні вибухи. Жителі повідомляють, що чути роботу ППО.

Про загрозу повідомляв голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

«Поблизу столиці ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою!», — писав він.

Станом на 09:05 у Києві зафіксували повторні вибухи.

Раніше ми писали, що у Києві зранку 14 березня оголосили повітряну тривогу.

