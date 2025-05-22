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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві лунають вибухи через атаку дронами

Київ знову під атакою російських безпілотників «Шахед». Повітряні сили ЗСУ закликають залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака «Шахедами» на Київ

Атака «Шахедами» на Київ

У Києві гримлять вибухи вранці 22 травня через російську атаку безпілотниками «Шахед».

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Раніше у Києві була оголошена тривога через загрозу ударів російських дронів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох груп ворожих дронів курсом на Київську область.

«Київ — залишайтесь в укриттях! БпЛА над столицею», — додали у Повітряних силах дещо згодом.

Нагадаємо, у ніч проти 22 травня російські безпілотники атакували Україну. Вибухи пролунали у Херсоні, Харкові та області, Дніпрі та області, Миколаєві, у Полтавській та Донецькій областях.

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