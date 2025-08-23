- Дата публікації
У Києві лютує коронавірус: хто хворіє найчастіше і які симптоми
За даними головного санітарного лікаря Києва, за останній тиждень захворюваність зросла в 1,6 раза, а серед госпіталізованих пацієнтів майже половина — діти.
У Києві спостерігається подальше зростання кількості хворих на коронавірус.
Як розповів ТСН.ua головний державний санітарний лікар столиці Сергій Чумак, за останній тиждень захворюваність зросла в 1,6 раза.
На цьому тижні захворіла 1121 особа, тоді як минулого тижня таких випадків було 703. Зростання відбулося як серед дорослого, так і дитячого населення.
Хто хворіє найбільше та скільки людей потрапляє до лікарень?
Найбільша частка хворих — це люди віком 30-60 років (53-54%). Збільшилася також кількість госпіталізацій: за тиждень до лікарень потрапило 117 осіб. Майже половина з них — діти.
До реанімацій у тяжкому стані госпіталізували шістьох дорослих, троє з яких старші за 65 років. Водночас, за словами Сергія Чумака, загальна кількість захворювань у Києві наразі вдвічі менша, ніж торік.
Який варіант вірусу циркулює в Києві?
Зараз у столиці циркулює субваріант «Омікрону» під назвою «Stratus». Його основні симптоми:
закладений ніс;
біль або лоскіт у горлі;
головний біль;
слабкість;
підвищена температура.
Інший субваріант «Nimbus» поки що не зареєстрований у Києві, хоча по Україні вже зафіксовано два випадки.
Нагадаємо, в Україні активно шириться новий штам коронавірусу Stratus. За серпень 14 летальних випадків через ковід — у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях і Києві.