У Києві лютує коронавірус: хто хворіє найчастіше і які симптоми

У Києві спостерігається подальше зростання кількості хворих на коронавірус.

Як розповів ТСН.ua головний державний санітарний лікар столиці Сергій Чумак, за останній тиждень захворюваність зросла в 1,6 раза.

На цьому тижні захворіла 1121 особа, тоді як минулого тижня таких випадків було 703. Зростання відбулося як серед дорослого, так і дитячого населення.

Хто хворіє найбільше та скільки людей потрапляє до лікарень?

Найбільша частка хворих — це люди віком 30-60 років (53-54%). Збільшилася також кількість госпіталізацій: за тиждень до лікарень потрапило 117 осіб. Майже половина з них — діти.

До реанімацій у тяжкому стані госпіталізували шістьох дорослих, троє з яких старші за 65 років. Водночас, за словами Сергія Чумака, загальна кількість захворювань у Києві наразі вдвічі менша, ніж торік.

Який варіант вірусу циркулює в Києві?

Зараз у столиці циркулює субваріант «Омікрону» під назвою «Stratus». Його основні симптоми:

закладений ніс;

біль або лоскіт у горлі;

головний біль;

слабкість;

підвищена температура.

Інший субваріант «Nimbus» поки що не зареєстрований у Києві, хоча по Україні вже зафіксовано два випадки.

Нагадаємо, в Україні активно шириться новий штам коронавірусу Stratus. За серпень 14 летальних випадків через ковід — у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях і Києві.