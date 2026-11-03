У Києві люди вийшли на підтримку військових після інциденту у Петропавлівській Борщагівці

У Києві люди вийшли на акцію підтримки Сил оборони

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Сьогодні об 11:00 на Майдані Незалежності зібралися близько сотні громадян під гаслом «Я підтримую Сили оборони України». Акція виникла як реакція громадськості на вчорашні події, що розгорнулися у Київській області, у Петропавлівській Борщагівці.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна з місця подій.

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На Майдані пройшла акція на підтримку військових через події у Петропавлівській Борщагівці

Зібрання об’єднало родичів загиблих українських бійців, військових, звільнених із полону, а також небайдужих громадян.

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Учасники акції висловили єдину позицію: інцидент напередодні був спланованою російською провокацією, а будь-які напади на захисників України є категорично неприпустимими за будь-яких обставин.

Під час заходу люди скандували слова підтримки на адресу війська, виконали гімн України, прочитали «Молитву українського націоналіста» та обговорили вчорашні події.

Серед присутніх своєю думкою поділилася учасниця акції Юлія:

«Дуже багато хто вчора бачив новини, і це російська дезінформація, ІПСО, дуже впливає на людей, які не мають критичного мислення. Нас обурює, коли ображають наших військовослужбовців, ми зараз маємо бути однією країною і допомагати — бути або у війську, або все робити для війська», — каже жінка.

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Вона додала, що коли побачила жінку в медичній формі, яка стоїть навколішки, відразу подумала, що це схоже на постановку та провокацію.

Інша учасниця, Тетяна, чиї рідні захищають країну, також прокоментувала ситуацію та пояснила свій вихід на акцію:

«У нас також є питання після вчорашньої картинки. Не всі відповіді є, але здається, це була якась провокативна акція. Сьогодні я тут, щоб підтримати Сили оборони. Мій син загинув на фронті, чоловік виконує службові обов’язки на війні, брат рідний, тому я тут».

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо подій у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині виник конфлікт зі стріляниною біля приватного будинку, де тимчасово розміщували військовослужбовців Нацгвардії, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ). Сутички спалахнули після публікацій у соцмережах про нібито незаконне утримання бійців; під час інциденту також було пошкоджено автомобілі поліції.

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Слідчі разом із прокуратурою та поліцією перевіряють законність перебування військових у цій будівлі, інформацію про можливий примус, а також дії всіх учасників події. У відомстві застерегли від передчасних висновків на тлі непідтверджених чуток.

Перевірку розпочала й військова омбудсменка Ольга Решетилова, яка зазначила, що серед присутніх у пункті дислокації були й захисники Маріуполя та «Азовсталі», які пройшли полон. Вона наголосила на необхідності з’ясувати, чи були порушення прав новобранців і бійців із СЗЧ, а також висловила тривогу через підрив довіри між цивільними й військовими.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронців із вимогою надати юридичну оцінку як підставам утримання нацгвардійців, так і діям цивільних осіб, які напали на військових. Він закликав уникати подвійних стандартів, не допускати розколу в суспільстві та пам’ятати про єдиного спільного ворога — Росію.

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