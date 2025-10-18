ТСН у соціальних мережах

У Києві люди у формі та поліцейські затримали чоловіка просто на парковці: відео

Дружина киянина б’є на сполох через «викрадення» чоловіка людьми у формі та цивільному. Поки родина не знає, де він.

Поліція

Поліція / © Національна поліція України

У Києві сталося затримання чоловіка на парковці ТЦ «Метро» у Деснянському районі міста. Свідки розповіли, що силовики разом із людьми у цивільному заламали чоловіка, забрали його телефон і помістили у бус.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За словами жінки, її чоловік завантажував товар у мікроавтобус, коли до нього підкралася група людей.

«Вони підкралися з поліцією, заламали, забрали телефон і потягли у бус, вивезли у невідомому напрямку. При цьому машина з товаром лишилася відкрита», — розповідає вона.

Дружина стверджує, що коли вони згодом приїхали на місце події, то стали свідками ще однієї спроби затримання.

«Наблюдали таку картину, як працює зграя ТЦК, молодиків у цивільній формі і поліції. Вони з усіх боків бігли і під’їжджали три машини з невідомими людьми і заламували і били прохожого хлопця. Ми його відбили», — каже свідок, додаючи, що жодних документів нападники не пред’явили.

ТСН звернулися по коментар до поліції Києва та отримали відповідь: «Чоловік 1981 року народження, перебував у розшуку, доставили до ТЦК».

Правоохоронці також кажуть, що працівники поліції, які заступають у групи оповіщення, заступають у формі.

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відео, на якому працівники поліції Києва силоміць затримали чоловіка просто посеред вулиці. Тоді виявилося, що затриманий був у розшуку Дарницького ТЦК.

