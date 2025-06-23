У Києві ліквідують наслідки атаки РФ: що відомо про жертв і руйнування в Шевченківському районі

У Києві ліквідують наслідки атаки РФ Фото: Тимур Ткаченко

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В Шевченківському районі Києва, що постраждав внаслідок ракетного удару по Києву 23 червня триває ліквідація наслідків російської атаки. Станом на 20:00 31 одиниця техніки вивезла понад 600 м. куб будівельного сміття. До пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці ДСНС, правоохоронці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Район дуже постраждав. Понад 30 пошкоджених обʼєктів, з яких 27 — житлові будинки, три заклади освіти, майже 40 автівок.

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Від ранку 23 червня в районі працюють гуманітарні штаби.

«Наразі 72 постраждалих подали заяви на виплату 10 тис. грн за програмою „Турбота. Назустріч киянам“. Також прийнято 23 заяви по „єВідновленню“. Крім цього, 16 осіб звернулися за компенсацією для оренди житла (40 тис. одразу, 20 тис. щомісяця)», — повідомив Ткаченко.

На місці трагедії працюють і волонтери, а також лікарі, комунальники.

«Найбільше болить, коли гинуть діти. Російська ракета забрала життя 11-річної дівчинки та її мами», — наголосив Ткаченко.

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Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву 23 червня у Шевченківському районі столиці загинули 9 людей, зокрема, 11-річна дівчинка та її мати.

Також удар РФ по Києву забрав життя молодого подружжя — Володимира Мосєйчука та Анни Павлік.

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