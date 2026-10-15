У Києві коп з групи оповіщення штовхнув кур’єра під авто: що кажуть у Нацполіції (відео)

У Києві поліцейський штовхнув кур’єра на велосипеді під колеса авто / © скриншот з відео

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У Києві спалахнув скандал за участю правоохоронця. На вулиці Короленківській поліцейський штовхнув кур’єра на велосипеді просто під колеса авто. Відео інциденту викликало обурення в Мережі та офіційну реакцію поліції.

Про це повідомили Володимир Тимофійчук та поліція Києва.

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У Голосіївському районі Києва поліцейський намагався зупинити велосипедиста, після чого той упав на проїжджу частину. Відео інциденту поширюється в соцмережах.

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«Щойно став свідком ось такої події по вул. Короленківська, 24, Київ. В мене просто бракує слів, щоб описати ситуацію. Невже це так має працювати правоохоронна система?» — повідомив Тимофійчук на своїй Facebook-сторінці та додав відповідний ролик.

У поліції заявили, що перевіряють обставини події. За даними правоохоронців, спільний наряд працівників Голосіївського управління поліції та військовослужбовців РТЦК та СП проводив заходи з оповіщення громадян.

«На відео, яке поширюється в соціальних мережах, зафіксовано, як поліцейський за допомогою жезла подав сигнал про зупинку велосипедисту, який рухався проїзною частиною. Водій велосипеда вимогу проігнорував і продовжив рух. Після цього поліцейський спробував його зупинити, унаслідок чого велосипедист утратив рівновагу та впав», — йдеться у заяві правоохоронців.

У поліції зазначили, що чоловік не потребував медичної допомоги. Після перевірки він продовжив рух.

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За фактом інциденту призначили службову перевірку. Під час неї мають встановити всі обставини події та надати оцінку діям правоохоронця.

Дата публікації 14:45, 15.10.26 Кількість переглядів 24 У Києві поліцейський штовхнув кур’єра на велосипеді під колеса авто

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК автівкою збили велосипедиста. На відео з соцмереж видно, що машина на військових номерах «підрізала» хлопця, після чого він залишив велосипед і кинувся навтьоки. А на іншому ролику військовослужбовці наздогнали його, затримали та посадили до машини. У Харківському обласному ТЦК заявили про факт ненавмисного наїзду, пояснивши його вузькою дорогою та маневром самого велосипедиста.

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