У Києві комунальник забрав на евакуатор авто за чверть мільйона доларів: Мережа відреагувала (відео)

Aston Martin DB12 забрали на штраф-майданчик

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У Києві комунальники забралина евакуатор припаркований розкішний спортивний автомобіль Aston Martin DB12, вартість якого перевищує $250 тис.

Про це пише місцевий паблік «Київ оперативний».

У пабліку вказують, що інцидент стався на вулиці Казимира Малевича. Коли саме він трапився, точно не відомо.

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Відео «Київ оперативний»

У коментарях користувачі активно коментують процес евакуації елітної автівки, жартуючи про сміливість та професіоналізм комунальника, який не побоявся піднімати на евакуатор автівку за чверть мільйона доларів.

«Евакуаторник спітнів 7 разів одночасно», «Відважні», «Навіть я затримав подих, поки його підіймали», — пишуть у Мережі.

Раніше ми писали, які автомобілі не можна буксирувати.