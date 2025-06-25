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- Київ
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У Києві комунальник забрав на евакуатор авто за чверть мільйона доларів: Мережа відреагувала (відео)
У Києві елітний спорткар за $250 тис забрали евакуатором на штраф-майданчик.
У Києві комунальники забралина евакуатор припаркований розкішний спортивний автомобіль Aston Martin DB12, вартість якого перевищує $250 тис.
Про це пише місцевий паблік «Київ оперативний».
У пабліку вказують, що інцидент стався на вулиці Казимира Малевича. Коли саме він трапився, точно не відомо.
У коментарях користувачі активно коментують процес евакуації елітної автівки, жартуючи про сміливість та професіоналізм комунальника, який не побоявся піднімати на евакуатор автівку за чверть мільйона доларів.
«Евакуаторник спітнів 7 разів одночасно», «Відважні», «Навіть я затримав подих, поки його підіймали», — пишуть у Мережі.
Раніше ми писали, які автомобілі не можна буксирувати.