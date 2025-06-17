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У Києві кількість потерпілих зростала до 11 осіб: атака РФ триває
У Києві зростає кількість потерпілих унаслідок російської атаки
Уже 11 постраждалих у столиці унаслідок ворожої атаки 17 червня.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Всі - в Соломʼянському районі. Шістьох медики госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.
У Святошинському районі госпіталізовано чоловіка з опіками.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.