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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві кількість потерпілих зростала до 11 осіб: атака РФ триває

У Києві зростає кількість потерпілих унаслідок російської атаки

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Уже 11 постраждалих у столиці унаслідок ворожої атаки 17 червня.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Всі - в Соломʼянському районі. Шістьох медики госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.

У Святошинському районі госпіталізовано чоловіка з опіками.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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