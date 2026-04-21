Київ
Хвилину мовчання у Києві оголошуватимуть по-новому: подробиці

У Києві щодня о 09:00 лунатиме хвилина мовчання через гучномовці. Система вже проходить фінальне тестування та охоплює сотні локацій.

Анастасія Грубрина
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що в Києві хвилину мовчання оголошуватимуть з гучномовців. Це відбуватиметься щодня о 09:00.

Наразі у столиці завершують тестування оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання через систему оповіщення. Про це написали у КМДА.

Щодня у Києві о 09:00 лунатиме оповіщення про початок хвилини мовчання там, де буде така технічна можливість.

Київ долучається до загальнонаціонального ритуалу подяки та вшанування пам’яті захисників і захисниць, а також цивільних, які загинули внаслідок війни в Україні.

Наразі в усьому місті працюють понад 400 точок оповіщення про початок хвилини мовчання.

Перелік локацій поступово розширюватиметься, адже зараз завершують тестування системи.

Якщо у вашому районі є проблеми з гучністю роботи систем оповіщення, у КМДА порадили звернутися до контакт-центру за номером 1551 або зробити це через одноіменний застосунок.

Від 2025 року хвилину мовчання оголошують у центрі столиці — на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності. Також вшанування пам’яті проходить на 19 станціях метро і в наземному транспорті.

Що потрібно знати про загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні

Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні — це щоденний акт пам’яті, який став даниною загиблим військовим та цивільним в Україні внаслідок російського вторгнення.

Хвилина мовчання проходить по всій Україні о 09:00. Її започаткували після наказу президента України Володимира Зеленського в березні 2022 року.

У містах через гучномовці та рекламні банери повідомляють про початок хвилини мовчання. Також сповіщення надходять у застосунку «Київ Цифровий».

Люди мають зупинитися та вшанувати пам’ять полеглих. Також має зупинятися громадський транспорт.

