У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід на Дніпрі: відео

Рятувальники надали допомогу людям, які провалилися під лід у Києві / © Управління ДСНС Києва

У неділю, 4 січня, у Києві на річці Дніпро біля Русанівської набережної двоє людей провалилося під кригу.

Про це повідомили у столичному управлінні ДСНС.

Прибувши на місце виклику, водолази-рятувальники виявили у воді, на відстані близько 300 м від берега, хлопця та дівчину віком орієнтовно 20-25 років.

За допомогою гумового човна та рятувального спорядження, обох потерпілих дістали з води та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Рятувальники наголосили, що тільки світла пора доби, випадкова присутність людей та вчасна допомога не дозволили цій історії завершитися трагедією. Ще б кілька хвилин у холодній воді і молоді люди загинули б.

«Крихкий лід не залишає права на помилку — не виходьте на лід, це пряма і смертельна небезпека», — попереджають в ДСНС.

