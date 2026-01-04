- Дата публікації
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід на Дніпрі: відео
Рятувальники дістали з води обох потерпілих та передали медикам для подальшої госпіталізації.
У неділю, 4 січня, у Києві на річці Дніпро біля Русанівської набережної двоє людей провалилося під кригу.
Про це повідомили у столичному управлінні ДСНС.
Прибувши на місце виклику, водолази-рятувальники виявили у воді, на відстані близько 300 м від берега, хлопця та дівчину віком орієнтовно 20-25 років.
За допомогою гумового човна та рятувального спорядження, обох потерпілих дістали з води та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Рятувальники наголосили, що тільки світла пора доби, випадкова присутність людей та вчасна допомога не дозволили цій історії завершитися трагедією. Ще б кілька хвилин у холодній воді і молоді люди загинули б.
«Крихкий лід не залишає права на помилку — не виходьте на лід, це пряма і смертельна небезпека», — попереджають в ДСНС.
