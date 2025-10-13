- Дата публікації
У Києві хлопець на першому побаченні відгамселив та пограбував жінку: причина дивує
У Києві затримано 22-річного хлопця, який влаштував пограбування та побив жінку, яку запросив на побачення. Тепер йому загрожує термін.
У Києві знайомство в Мережі обернулося трагедією. 22-річний хлопець побив 26-річну жінку та пограбував. Тепер йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці встановили, що напередодні жінка познайомилася з хлопцем в Інтернеті та погодилась прийти на побачення до квартири.
«Під час зустрічі між ними виник конфлікт, під час якого він дістав пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові й завдавати ударів ногами по тілу. Після цього фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень та втік», — уточнили подробиці у поліції.
Під час обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці вилучили пневматичний пістолет. Затриманий пояснив, що вчинив розбійний напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств.
Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
