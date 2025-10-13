У Києві хлопець на першому побаченні відгамселив та пограбував жінку: причина дивує

Хлопець відбуватиме термін / © Pixabay

Реклама

У Києві знайомство в Мережі обернулося трагедією. 22-річний хлопець побив 26-річну жінку та пограбував. Тепер йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що напередодні жінка познайомилася з хлопцем в Інтернеті та погодилась прийти на побачення до квартири.

Реклама

«Під час зустрічі між ними виник конфлікт, під час якого він дістав пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові й завдавати ударів ногами по тілу. Після цього фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень та втік», — уточнили подробиці у поліції.

Під час обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці вилучили пневматичний пістолет. Затриманий пояснив, що вчинив розбійний напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств.

Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Реклама

Нагадаємо, у Північній Ірландії побачення після знайомства в Tinder ледь не обернулося трагедією для студентки Софі. Дівчина пережила жорстоке сексуальне насильство та побиття.