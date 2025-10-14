ТСН у соціальних мережах

Київ

Київ
У Києві іноземці нібито скинули військового з крісла колісного: що трапилось насправді

Поліція Києва з’ясовує обставини інциденту за участю чоловіка у військовій формі на вулиці Паньківській.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Начебто знущання іноземців з військового у кріслі колісному в Києві

Начебто знущання іноземців з військового у кріслі колісному в Києві / © скриншот з відео

У київських телеграм-каналах з’явилося відео, на якому троє невідомих декілька разів ударили чоловіка у військовій формі та скинули його з крісла колісного на землю. За попередніми даними, це був інсценований інцидент.

Про це повідомила поліція Києва.

Зокрема, столичні пабліки писали, що вночі у Києві біля станції метро «Університет» троє іноземців цієї напали на військового у кріслі колісному. Компанія зловмисників начебто знущалася з чоловіка, після чого скинула його на землю.

Поліція Києва повідомила, що з’ясовує обставини події за участю чоловіка у військовій формі на вулиці Паньківській. Коли правоохоронці побачили публікацію в соцмережах, то на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група. Будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило.

«Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований ймовірно з метою провокації», — йдеться в заяві поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події. Про результати перевірки обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, у Києві перехожий обматюкав та принизив вуличного музиканта Івана Замігу у кріслі колісному за його принципову відмову співати російською мовою. Агресивний чоловік, який маніпулював темою Донбасу, розлютився. На щастя, інші перехожі стали на захист Івана, а відео інциденту викликало хвилю обурення в соцмережах.

Поліція Києва розшукала та притягнула до відповідальності 29-річного нападника на музиканта. Зловмисник не зміг чітко пояснити свої агресивні дії, пославшись на те, що був п’яним.

