Київ
721
2 хв

У Києві іноземець задушив жінку та її доньку — деталі трагедії

Правоохоронці відпрацьовують різні версії вбивства.

Олександр Марущак
У Києві сталося жахливе подвійне вбивство / © Національна поліція України

У Києві сталося жахливе подвійне вбивство. В середу 38-річна жінка та її 14-річна донька були знайдені зі слідами удушення в одній із квартир на вулиці Турчина в Шевченківському районі.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

Як розповіли в поліції Києва, спочатку на вулиці Саксаганського стався трагічний випадок — орієнтовно о 17:00 чоловік викинувся з вікна 20-го поверху, де подобово винаймав помешкання.

Пізніше до правоохоронців надійшло повідомлення від киянки, що її донька з онукою тривалий час не виходять на зв’язок.

«До 12 години дня вона намагалася додзвонитися до рідних, але ніхто їй не відповідав. До поліції жінка звернулася лише ввечері 10 вересня», — розповіли в поліції Києва.

З’ясувалося, що самогубця — це співмешканець загиблої жінки. Про чоловіка відомо, що йому було 38 років. Він іноземець. Мав посвідку на проживання в Україні.

Жінка з донькою орендували квартиру по вулиці Турчина, де знайшли їхні тіла. Відомо, що чоловік мешкав з родиною близько пів року.

Попередньо на тілах матері та доньки виявили сліди удушення, але точну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

«За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб. Тривають слідчі дії, з метою встановлення всіх обставин злочину призначено низку експертиз», — зазначають у поліції Києва.

Наразі у слідства багато питань щодо того, що могло стати причиною такого жорстокого вбивства. Відпрацьовуються різні версії. Очевидно, що стався якийсь конфлікт.

721
