- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Повітряна тривога оголошена через загрозу ворожих дронів.
У четвері, 23 жовтня, у Києві та низці областей станом на 10:13 оголошена повітряна тривога.
Це вже третя повітряна тривога за добу.
«БпЛА на півдні Чернігівщини на Київщину, в напрямку н.п. Великої Димерки. Велика Димерка, Бровари, Київ загроза застосування ударних БпЛА. Увага! Київ — перебувайте в укриттях! БпЛА на схід від Гостомеля, курсом на північ. БпЛА на Димер!» — повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Нагадаємо, Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.
Раніше стало відомо, що Росія обстріляла Київ. За останніми даними, семеро постраждалих.