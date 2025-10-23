У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У четвері, 23 жовтня, у Києві та низці областей станом на 10:13 оголошена повітряна тривога.

Це вже третя повітряна тривога за добу.

«БпЛА на півдні Чернігівщини на Київщину, в напрямку н.п. Великої Димерки. Велика Димерка, Бровари, Київ загроза застосування ударних БпЛА. Увага! Київ — перебувайте в укриттях! БпЛА на схід від Гостомеля, курсом на північ. БпЛА на Димер!» — повідомляють Повітряні сили у Telegram.

Нагадаємо, Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.

Раніше стало відомо, що Росія обстріляла Київ. За останніми даними, семеро постраждалих.