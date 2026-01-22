- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 541
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві і деяких областях оголошена повітряна тривога: яка загроза — мапа
Повітряну тривогу оголошено через загрозу ворожих дронів.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві і деяких областях у четвер, 22 січня, станом на 10:48 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Повітряну тривогу оголошено через загрозу ворожих беззпілотників.
«Київщина — БпЛА в напрямку Вишгорода з півночі» — йдеться у повідомленні ПС.
Влада закликає мешканців Києва негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Нагадаємо, 20 січня повітряна тривога у Києві оголошувалась сім разів за добу.