Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві і деяких областях у четвер, 22 січня, станом на 10:48 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Повітряну тривогу оголошено через загрозу ворожих беззпілотників.

«Київщина — БпЛА в напрямку Вишгорода з півночі» — йдеться у повідомленні ПС.

Мапа тривог станом на 10:50 / © alerts.in.ua

Влада закликає мешканців Києва негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Нагадаємо, 20 січня повітряна тривога у Києві оголошувалась сім разів за добу.