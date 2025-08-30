- Дата публікації
У Києві гучно: працює ППО, місто атакують російські дрони
У столиці вночі пролунала серія потужних вибухів. ППО відбиває атаку російських дронів, мешканців закликають залишатися в укриттях.
У Києві лунають потужні вибухи — працюють сили протиповітряної оборони.
Як повідомляють місцеві жителі, у різних районах Києва чути серію гучних вибухів. Попередньо, місто атакують російські ударні дрони.
Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.