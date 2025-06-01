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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2205
Час на прочитання
1 хв

У Києві гримлять вибухи — місто атакують росіяни

У столиці у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Київ - під атакою

Київ — під атакою / © Associated Press

Сьогодні, 1 червня, у Києві лунають вибухи — працює ППО на Оболоні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко

«Атака ударних БпЛА триває. У столиці, на Оболоні, працює ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях!» — написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня 2025 року Росія вчинила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони «Shahed», балістичні ракети та, ймовірно, крилаті ракети.

Повітряна тривога лунала в центральних, південних і північних областях протягом кількох годин. Місцева влада повідомляє про вибухи, спричинені роботою ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2205
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