Київ — під атакою / © Associated Press

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Сьогодні, 1 червня, у Києві лунають вибухи — працює ППО на Оболоні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко

«Атака ударних БпЛА триває. У столиці, на Оболоні, працює ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях!» — написав він.

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Нагадаємо, у ніч проти 1 червня 2025 року Росія вчинила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони «Shahed», балістичні ракети та, ймовірно, крилаті ракети.

Повітряна тривога лунала в центральних, південних і північних областях протягом кількох годин. Місцева влада повідомляє про вибухи, спричинені роботою ППО.