У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві щодо 10-річного хлопчика

У Києві 39-річному громадянину Туреччини повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо малолітнього хлопчика.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, правоохоронці звернули увагу на іноземця після того, як він через ревнощі підпалив квартиру колишньої співмешканки в Деснянському районі Києва та викрав її ноутбук. Під час затримання у чоловіка вилучили мобільні телефони.

Під час огляду одного з пристроїв було виявлено відео, на якому зафіксовано сексуальне насильство щодо 10-річного хлопчика — сина жінки, з якою підозрюваний мав стосунки раніше. Сам чоловік знімав свої дії на камеру.

Зловмиснику повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України — у крадіжці (ч.4 ст.185), умисному підпалі (ч.2 ст.194) та сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини (ч.4 ст.153).

Суд обрав затриманому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

