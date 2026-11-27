Пункти назламності у Києві / © Управління ДСНС Києва

Реклама

У Києві відпрацьовують різні сценарії на випадок, якщо місто через російські удари на тривалий час може залишитися без електропостачання, води та опалення.

Про це 27 листопада повідомив виконувач обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрій Ткачов в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає «Суспільне».

Реклама

У Києві готують мережу «Пунктів незламності» під різні потреби.

Реклама

«Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо „Пункти незламності“ з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання», — сказав посадовець.

Андрій Ткачов також нагадав, що у Києві нині є близько 1 500 «Пунктів незламності».

«Це і приватний бізнес, це і комунальні установи.Вони облаштовані і готві приймати громдян. У разі необхідності будуть ще розгортатися додаткові пункти незлимності», — сказав очільник КМВА.

Крім того, у Києві на випадок зупинки метро чи іншого транспорту через російські обстріли готують безкоштовні автобуси, а також посилюють захист критичної інфраструктури та будують альтернативні об’єкти, повідомив Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС заявив, що зима 2026–2027 років може стати найважчою для України за час повномасштабної війни через постійні російські атаки та виснаження інфраструктури.

На запитання журналістки про можливу евакуацію з міст через удари по водоочисних спорудах і каналізаційній інфраструктурі, президент сказав, що люди мають право самостійно вирішувати залишатися їм вдома чи виїжджати, але «столицю будемо захищати у будь-який спосіб… бо без столиці не буде країни».

Новини партнерів