У Києві готують нову ініціативу — евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ».

За його словами, реалізація цього проєкту дозволить оперативно врятувати людей, якщо трапиться якась НП.

Загуменний зазначив, що команда працює над технічними рішеннями та фінансовими механізмами, але стикається з бюрократичними перешкодами й обмеженими ресурсами.

«Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що зима може бути дуже важкою, тому жителям столиці варто підготувати запас води, харчів і теплого одягу.