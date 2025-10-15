ТСН у соціальних мережах

У Києві готують евакуаційні автобуси — КМДА

Реалізація цього проєкту дозволить оперативно врятувати людей, якщо трапиться якась НП.

Богдан Скаврон
Евакуація

Евакуація. Ілюстративне зображення / © Associated Press

У Києві готують нову ініціативу — евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ».

За його словами, реалізація цього проєкту дозволить оперативно врятувати людей, якщо трапиться якась НП.

Загуменний зазначив, що команда працює над технічними рішеннями та фінансовими механізмами, але стикається з бюрократичними перешкодами й обмеженими ресурсами.

«Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що зима може бути дуже важкою, тому жителям столиці варто підготувати запас води, харчів і теплого одягу.

