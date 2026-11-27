Автобус у Києві

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Уряд та влада Києва готують систему безкоштовних автобусів. Кияни зможуть гарантовано користуватися визначеними маршрутами, якщо через російські атаки зупиниться інший громадський транспорт. Це питання обговорили на засіданні Ставки, де розглядали ситуацію в столиці та реагування на можливі загрози.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Безкоштовні автобуси у Києві — що відомо

За словами президента, для столиці вже підготували чіткий план роботи громадського транспорту та логістики, якщо ситуація значно погіршиться через російські удари.

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Зеленський наголосив, що люди та підприємства у столиці повинні мати змогу за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, навчатися та максимально зберігати можливість залишатися в місті.

Водночас для мешканців столиці готують резервну систему перевезень.

«Урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту», — зазначив президент.

Мер Києва та урядовці також доповіли про захист інфраструктури столиці та будівництво альтернативних об’єктів. Президент наголосив, що цю роботу треба максимально прискорити, і подякував усім, хто над цим працює.

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Окремо на засіданні разом із ГУР, Міноборони, військовими та СБУ детально обговорили далекобійні відповіді на російський терор. План операцій скоригували, щоб сильніше загальмувати воєнне виробництво та окремі економічні процеси в РФ.

Київ — останні новини

Нагадаємо, у Києві найближчими днями можуть відкрити Південний міст для приватних авто у напрямку з правого берега на лівий. Зараз проїхати в цей бік може лише громадський і спеціальний транспорт.

Також у популярному застосунку «Київ Цифровий» готують зміни, які вплинуть на звичну оплату проїзду. Киянам доведеться перейти на інший спосіб розрахунку.

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