У Києві горить найбільша в Україні фабрика Roshen - ЗМІ
На опублікованих кадрах видно, як стовп диму піднімається високо над будівлею фабрики.
У Києві вдень, 6 вересня, над найбільшою фабрикою Roshen — Київською кондитерською фабрикою на Деміївській площі — було помічено дим, який піднімався в небо.
Про це повідомляють соцмережі.
Місцеві жителі опублікували відео в соціальних мережах і пабліках, на якому видно клуби диму над територією фабрики. Причина виникнення пожежі наразі невідома.
Невдовзі у ДСНС підтвердили пожежу на фабриці Roshen у Києві.
«Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами. Попередньо обійшлося без постраждалих», — повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.
Фабрика Roshen у Києві є найбільшою кондитерською фабрикою компанії в Україні та відома своєю продукцією по всій країні.
