У Києві горить найбільша в Україні фабрика Roshen - ЗМІ

Фабрика Roshen у Києві / © Википедия

Реклама

У Києві вдень, 6 вересня, над найбільшою фабрикою Roshen — Київською кондитерською фабрикою на Деміївській площі — було помічено дим, який піднімався в небо.

Про це повідомляють соцмережі.

Місцеві жителі опублікували відео в соціальних мережах і пабліках, на якому видно клуби диму над територією фабрики. Причина виникнення пожежі наразі невідома.

Реклама

Невдовзі у ДСНС підтвердили пожежу на фабриці Roshen у Києві.

«Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами. Попередньо обійшлося без постраждалих», — повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.

Фабрика Roshen у Києві є найбільшою кондитерською фабрикою компанії в Україні та відома своєю продукцією по всій країні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські захисники знайшли продукцію фірми Петра Порошенка «Roshen» у продажу на російському ринку, зокрема на маркетплейсі «Wildberries» та інших.