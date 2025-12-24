- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 553
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві горить квартира у багатоповерхівці: що відомо (відео)
Причини займання, що сталося у багатоповерхівці Києва, встановлюють.
У Києві 24 грудня спалахнула пожежа у квартирі. Інцидент стався в багатоповерхівці Голосіївського району.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Відомо, що подія сталася у будинку за адресою провулок Оріхуватський.
Обставини зʼясовуються.
Нагадаємо, у суботу, 20 грудня, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування. Попередньо, вогонь спалахнув у приміщенні кафе «Барбарис». Ймовірною причиною пожежі став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.
Кадри оприлюднили у Мережі. На них аидно щільний чорний дим та відкрите полум’я, що охопило частину будівлі.