У Києві горить квартира у багатоповерхівці: що відомо (відео)

Вогонь / © Pexels

Реклама

У Києві 24 грудня спалахнула пожежа у квартирі. Інцидент стався в багатоповерхівці Голосіївського району.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дата публікації 11:57, 24.12.25 Кількість переглядів 4 У Києві горить квартира

Відомо, що подія сталася у будинку за адресою провулок Оріхуватський.

Реклама

Обставини зʼясовуються.

Нагадаємо, у суботу, 20 грудня, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування. Попередньо, вогонь спалахнув у приміщенні кафе «Барбарис». Ймовірною причиною пожежі став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.

Кадри оприлюднили у Мережі. На них аидно щільний чорний дим та відкрите полум’я, що охопило частину будівлі.