ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
1 хв

У Києві горить квартира у багатоповерхівці: що відомо (відео)

Причини займання, що сталося у багатоповерхівці Києва, встановлюють.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вогонь

Вогонь / © Pexels

У Києві 24 грудня спалахнула пожежа у квартирі. Інцидент стався в багатоповерхівці Голосіївського району.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Відомо, що подія сталася у будинку за адресою провулок Оріхуватський.

Обставини зʼясовуються.

Нагадаємо, у суботу, 20 грудня, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування. Попередньо, вогонь спалахнув у приміщенні кафе «Барбарис». Ймовірною причиною пожежі став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.

Кадри оприлюднили у Мережі. На них аидно щільний чорний дим та відкрите полум’я, що охопило частину будівлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
553
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie