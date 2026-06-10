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У Києві горів Бессарабський ринок: що сталося (відео)
Пожежа спалахнула у підвальному приміщені старовинної будівлі.
У Києві сталася пожежа на Бессарабському ринку. Вогонь спалахнув у підвальному приміщені комунального ринку.
У Мережі публікують кадри, як у задимлене приміщення Бессарабки заходять рятувальники та прямують у підвал будівлі
«Займання сталося у підвальному приміщенні ринку. Горіло сміття на площі 5 квадратних метрів. Наразі пожежу ліквідовано. Без постраждалих», — повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.
На час роботи екстрених служб доступ відвідувачів до ринку був обмежений.
Нагадаємо, Бессарабський ринок є однією з найвідоміших історичних споруд столиці.
Критий ринок на Бессарабській площі відкрився 1912 року, а сама будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.