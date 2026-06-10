ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

У Києві горів Бессарабський ринок: що сталося (відео)

Пожежа спалахнула у підвальному приміщені старовинної будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Коментарі
У Києві горів Бессарабський ринок: що сталося (відео)

Бессарабський ринок Фото ілюстративне

У Києві сталася пожежа на Бессарабському ринку. Вогонь спалахнув у підвальному приміщені комунального ринку.

У Мережі публікують кадри, як у задимлене приміщення Бессарабки заходять рятувальники та прямують у підвал будівлі

«Займання сталося у підвальному приміщенні ринку. Горіло сміття на площі 5 квадратних метрів. Наразі пожежу ліквідовано. Без постраждалих», — повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.

На час роботи екстрених служб доступ відвідувачів до ринку був обмежений.

Нагадаємо, Бессарабський ринок є однією з найвідоміших історичних споруд столиці.

Критий ринок на Бессарабській площі відкрився 1912 року, а сама будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie