У Києві горів Бессарабський ринок: що сталося (відео)

Бессарабський ринок Фото ілюстративне

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У Києві сталася пожежа на Бессарабському ринку. Вогонь спалахнув у підвальному приміщені комунального ринку.

У Мережі публікують кадри, як у задимлене приміщення Бессарабки заходять рятувальники та прямують у підвал будівлі

«Займання сталося у підвальному приміщенні ринку. Горіло сміття на площі 5 квадратних метрів. Наразі пожежу ліквідовано. Без постраждалих», — повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.

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Дата публікації 20:49, 10.06.26 Кількість переглядів 2 У центрі Києва сталася пожежа

На час роботи екстрених служб доступ відвідувачів до ринку був обмежений.

Нагадаємо, Бессарабський ринок є однією з найвідоміших історичних споруд столиці.

Критий ринок на Бессарабській площі відкрився 1912 року, а сама будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

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