У Києві горіла реанімація в лікарні (фото)
Площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь вдалося повністю ліквідувати.
В одній з лікарень Києва, у Святошинському районі, сталася пожежа. Загоряння виникло в реанімаційному відділенні лікарні.
Про це повідомляє ДСНС Києва.
За даними відомства, повідомлення про загоряння надійшло о 07:41.
Площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь вдалося повністю ліквідувати о 08:20. Під час гасіння рятувальники евакуювали шістьох людей, серед яких двоє маломобільних пацієнтів.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення загоряння.
