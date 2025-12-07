ТСН у соціальних мережах

491
1 хв

У Києві горіла реанімація в лікарні (фото)

Площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь вдалося повністю ліквідувати.

Анастасія Павленко
Наслідки пожежі

Наслідки пожежі / © ДСНС

В одній з лікарень Києва, у Святошинському районі, сталася пожежа. Загоряння виникло в реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомляє ДСНС Києва.

За даними відомства, повідомлення про загоряння надійшло о 07:41.

На місці пожежі працювали рятувальники / © ДСНС

Площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь вдалося повністю ліквідувати о 08:20. Під час гасіння рятувальники евакуювали шістьох людей, серед яких двоє маломобільних пацієнтів.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення загоряння.

Раніше повідомлялося, що в Індії в нічному клубі живцем згоріли щонайменше 23 особи.

491
