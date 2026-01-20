- Дата публікації
У Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий
У Дніпровському районі Києва внаслідок комбінованої атаки є один постраждалий, зафіксовано пошкодження нежитлової забудови та загоряння автомобілів.
У ніч проти 20 січня Київ опинився під комбінованою атакою.
У Дніпровському районі столиці є один постраждалий — на місце виїхала бригада медиків, також надходять інші виклики до лікарів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що фіксують наслідки комбінованої атаки. За його словами, у Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову, а на іншій локації горять автомобілі.
Атака на столицю триває. Містян закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
