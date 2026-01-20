У Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 20 січня Київ опинився під комбінованою атакою.

У Дніпровському районі столиці є один постраждалий — на місце виїхала бригада медиків, також надходять інші виклики до лікарів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що фіксують наслідки комбінованої атаки. За його словами, у Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову, а на іншій локації горять автомобілі.

Атака на столицю триває. Містян закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

