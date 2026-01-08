У Києві директор клініки пластичної хірургії понівечив обличчя пацієнтки: що йому загрожує (фото)

Поліцейські повідомили про підозру директору клініки на Печерську / © Київська міська прокуратура

У Києві поліцейські повідомили про підозру директору клініки на Печерську та за сумісництвом пластичному хірургу, який понівечив обличчя пацієнтки.

Про це повідомила поліція Києва.

Встановлено, що 39-річній жінці понівечили обличчя під час пластичної операції з броуліфтингу (підтяжки брів) та ринопластики (операції на носі), яку їй провели у квітні 2023. За операції жінка заплатила 7200 євро.

«Проведеною в межах слідства судово-медичною експертизою встановлено, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя пацієнтки», — йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, оголосили 34-річному чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Раніше ми писали про те, як обрати лікаря та на що звернути увагу перед ринопластикою. До слова, ринопластика є однією з найскладніших операцій в хірургії, адже під час її проведення хірург має зіставити три різні за своїми властивостями тканини: кісткову, хрящову та покровну (шкіру та підшкірні тканини). Окрім того, ділянку носа неможливо «приховати» одягом чи волоссям, тому помилки у цій сфері можуть призвести до складних психологічних розладів, інколи навіть трагічних наслідків.