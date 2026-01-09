У Києві двигун від "Шахеда" залетів просто в автівку: з'явилося відео

Частина «Шахеда», яким РФ атакувала Київ / © скриншот з відео

У Києві двигун від «Шахеда» залетів просто в машину.

Відповідне відео оприлюднив у Мережі «5 канал».

«Бачите, пробив скло і влетів… На пасажирське сидіння залетів (двигун від „Шахеда“ — ред.)», — сказав шокований власник пошкодженого автомобіля.

Чоловік додав, що вибуху, на щастя, не було.

Нагадаємо, у ніч проти 9 січня Росія здійснила масовану атаку на Київ. У столиці загинуло четверо осіб, а щонайменше 25 — отримали поранення.

Зазначимо, росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.