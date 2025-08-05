У Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку: як їх покарають

Підозрюваний у згвалтуванні 12-річної дівчинки

Реклама

У Києві двох молодиків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Вони перебувають під вартою.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Підозрюваний у згвалтуванні 12-річної дівчинки

Деталі справи про згвалтування 12-річної дівчинки

Слідство встановило, що двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва. Їй запропонували продовжити спілкування. Натомість хлопці жорстоко скористалися довірою дитини, завели її у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

Реклама

Зазначається, що один із підозрюваних є громадянином іноземної держави.

«У судовому засіданні з обрання запобіжного заходу заступник керівника Київської міської прокуратури Антон Єфімов та керівник Печерської окружної прокуратури Олександр Тахтаров просили суд взяти підозрюваних під варту без визначення застави», — йдеться у повідомленні.

Печерський районний суд міста Києва підтримав позицію прокурорів. Щодо підозрюваних обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Реклама

Раніше у Києві судили 57-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні. Жертвами стали двоє дівчаток — 8 та 12 років. Він цинічно скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому.

Зловмисника затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно.