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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку: як їх покарають

Дії підозрюваних кваліфіковано як вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Підозрюваний у згвалтуванні 12-річної дівчинки

Підозрюваний у згвалтуванні 12-річної дівчинки

У Києві двох молодиків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Вони перебувають під вартою.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Підозрюваний у згвалтуванні 12-річної дівчинки

Підозрюваний у згвалтуванні 12-річної дівчинки

Деталі справи про згвалтування 12-річної дівчинки

Слідство встановило, що двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва. Їй запропонували продовжити спілкування. Натомість хлопці жорстоко скористалися довірою дитини, завели її у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

Зазначається, що один із підозрюваних є громадянином іноземної держави.

«У судовому засіданні з обрання запобіжного заходу заступник керівника Київської міської прокуратури Антон Єфімов та керівник Печерської окружної прокуратури Олександр Тахтаров просили суд взяти підозрюваних під варту без визначення застави», — йдеться у повідомленні.

Печерський районний суд міста Києва підтримав позицію прокурорів. Щодо підозрюваних обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Раніше у Києві судили 57-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні. Жертвами стали двоє дівчаток — 8 та 12 років. Він цинічно скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому.

Зловмисника затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно.

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