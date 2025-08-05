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- Київ
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У Києві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку: як їх покарають
Дії підозрюваних кваліфіковано як вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Їм загрожує до 15 років тюрми.
У Києві двох молодиків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Вони перебувають під вартою.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи про згвалтування 12-річної дівчинки
Слідство встановило, що двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва. Їй запропонували продовжити спілкування. Натомість хлопці жорстоко скористалися довірою дитини, завели її у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.
Зазначається, що один із підозрюваних є громадянином іноземної держави.
«У судовому засіданні з обрання запобіжного заходу заступник керівника Київської міської прокуратури Антон Єфімов та керівник Печерської окружної прокуратури Олександр Тахтаров просили суд взяти підозрюваних під варту без визначення застави», — йдеться у повідомленні.
Печерський районний суд міста Києва підтримав позицію прокурорів. Щодо підозрюваних обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
Раніше у Києві судили 57-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні. Жертвами стали двоє дівчаток — 8 та 12 років. Він цинічно скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому.
Зловмисника затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно.