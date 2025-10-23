- Дата публікації
У Києві два "Шахеди" влетіли у квартири і не вибухнули (фото)
Поліцейські безпечно вилучили нерозірвані безпілотники з київських квартир та вивезли їх на полігон, щоб знешкодити.
У Києві вибухотехніки поліції вилучили два нерозірвані російські дрони «Шахед», які влетіли у квартиру та балкон багатоквартирних будинків у двох районах столиці.
Про це повідомила Національна поліція України.
Під час російської атаки дронами на Київ увечері 22 жовтня у багатоповерхівки у Деснянському та Оболонському районах впали ворожі «Шахеди». На щастя, дрони не вибухнули. Поліцейські безпечно вилучили безпілотники та вивезли їх на полігон, щоб знешкодити.
«Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону», — йдеться в заяві поліції.
Правоохоронці закликали бути пильними та негайно повідомляти за номером 102, якщо ви виявили підозрілі предмети. Не треба самостійно торкатися або переміщувати такі об’єкти.
Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня Київ був атакований російськими дронами, внаслідок чого постидали семеро людей. Влучання та падіння уламків зафіксовані у Подільському, Оболонському та Деснянському районах. Виникли пожежі, були пошкоджені будинки, авто, бізнес-центр, складські будівлі, дитсадок і школа.