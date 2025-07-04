У Києві дуже забруднене повітря: влада звернулася до мешканців

Смог у Києві. / © УНІАН

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У Києві після нічної масованої комбінованої атаки рівень забруднення атмосферного повітря є високим.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Причинами погіршення стану повітря стали пожежі, що виникли через масований обстріл Росії. Разом з тим радіаційний фон у місті залишається в нормі.

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Тим часом в КМДА додають, що над містом утворився смог.

“Відчутний запах горілого може виникати навіть, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким”, - наголошують у пресслужбі.

Фахівці рекомендують киянам до стабілізації ситуації:

не перебувати на відкритому повітрі,

не провітрювати приміщення,

підтримувати водний баланс,

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Зауважимо, зранку дані сайту SaveEcoBot показували, що найбільше забруднене повітря в Печерському районі. Також у інших місцях цього району позначка перетнула межу 201, що означає дуже шкідливий рівень. Шкідливий рівень також зафіксований на лівому березі у Дніпровському районі, на правому – у Голосіївському та Солом’янському районах.

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Нагадаємо, протягом ночі РФ била по Києву дронами і балістикою. Наслідки нічного обстрілу фіксують у кількох районах столиці. Зокрема, пошкоджено житлові будинки. Станом на 08:00 РФ відомо про 23 травмованих.

Після атаки їдкий дим затягнув Київ. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі та виникло задимлення, якість повітря дуже погіршилася через дуже велику кількість шкідливих речовин.

Дата публікації 09:36, 04.07.25 Кількість переглядів 29 Київ оповив дим після ворожої атаки: якість повітря різко погіршилася