У Києві дрони РФ влучили у супермаркет
У Києві під час масованої атаки російських дронів зафіксували влучання у багатоповерхівку, супермаркет і приватні будинки в кількох районах столиці — на місцях спалахнули пожежі.
У ніч проти 24 травня російські безпілотники атакували Київ. У різних районах столиці зафіксовані влучання БпЛА у житлові будинки та будівлю супермаркету, виникли пожежі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Деснянському районі дрон влучив у будівлю супермаркету. В Оболонському районі БпЛА поцілив у 16-поверховий житловий будинок — пожежа виникла на рівні 12-13 поверхів. Також у цьому районі спалахнув одноповерховий приватний будинок.
Крім того, у Дніпровському районі зафіксоване влучання безпілотника у приватний житловий будинок, там також виникла пожежа.
В Оболонському районі ворожий БпЛА впав та загорівся біля житлового будинку. За попередньою інформацією, вогонь розповсюдився і на будинок. Підрозділи прямують на місце.
У Дарницькому районі влучання на території нежитлової забудови.
У Дніпровському падіння БпЛА на складську будівлю. А також на територію гаражного кооперативу. Там пожежа.
У Дарницькому районі влучання в складське приміщення.
На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях, оскільки атака на столицю триває.
