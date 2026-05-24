У Києві дрони РФ влучили у супермаркет

У ніч проти 24 травня російські безпілотники атакували Київ. У різних районах столиці зафіксовані влучання БпЛА у житлові будинки та будівлю супермаркету, виникли пожежі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Деснянському районі дрон влучив у будівлю супермаркету. В Оболонському районі БпЛА поцілив у 16-поверховий житловий будинок — пожежа виникла на рівні 12-13 поверхів. Також у цьому районі спалахнув одноповерховий приватний будинок.

Крім того, у Дніпровському районі зафіксоване влучання безпілотника у приватний житловий будинок, там також виникла пожежа.

В Оболонському районі ворожий БпЛА впав та загорівся біля житлового будинку. За попередньою інформацією, вогонь розповсюдився і на будинок. Підрозділи прямують на місце.

У Дарницькому районі влучання на території нежитлової забудови.

У Дніпровському падіння БпЛА на складську будівлю. А також на територію гаражного кооперативу. Там пожежа.

У Дарницькому районі влучання в складське приміщення.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях, оскільки атака на столицю триває.

