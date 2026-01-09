- Дата публікації
У Києві дрон впав на рятувальників: двоє поранених (відео)
У Дарницькому районі Києва безпілотник упав на рятувальників, унаслідок чого двоє з них дістали поранення, один перебуває у тяжкому стані.
У Дарницькому районі столиці під час роботи рятувальників російський безпілотний літальний апарат упав безпосередньо на них.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Унаслідок інциденту поранення дістали двоє рятувальників, одного з них госпіталізували у тяжкому стані.
Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.
Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.