ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
882
Час на прочитання
1 хв

У Києві дрон впав на рятувальників: двоє поранених (відео)

У Дарницькому районі Києва безпілотник упав на рятувальників, унаслідок чого двоє з них дістали поранення, один перебуває у тяжкому стані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

У Дарницькому районі столиці під час роботи рятувальників російський безпілотний літальний апарат упав безпосередньо на них.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

© ТСН

Унаслідок інциденту поранення дістали двоє рятувальників, одного з них госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
882
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie