У Києві дрон РФ влучив у 24-поверхівку: спалахнула пожежа

У Солом’янському районі Києва російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. На рівні 20 поверху виникла пожежа, на місце прямують екстрені служби.

Атака на Київ

Атака на Київ / © фото з соцмереж

У ніч проти 24 травня російські війська продовжують масовану атаку на Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Солом’янському районі зафіксовано влучання БпЛА у 24-поверховий житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа на рівні 20 поверху.

На місце події прямують рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Міська влада закликає жителів столиці не залишати укриття, оскільки атака на Київ триває.

Нагадаємо, що вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К

