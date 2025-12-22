У Києві домашній вовк напав на власницю: чим це закінчилося (відео)

Вовк / © pixabay.com

У багатоповерхівці на Оболоні в Києві домашній вовк напав на свою власницю, завдавши їй важких рваних ран. Тварина тривалий час жила у квартирі в умовах антисанітарії і в неї стався спалах агресії.

Про це повідомили рятувальники тварин з Wild Animals Rescue Center.

Зоозахисники отримали виклик про допомогу, щоб забрати із квартири на Оболоні вовка.

«Неадекватна жінка утримувала тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Звісно, що в таких непридатних умовах у дикої тварини посилився стрес та проявилась агресія, тож вовк напав на неї, сильно розірвав руку та покусав за стегно«, — йдеться у дописі.

Сусіди жінки викликали швидку допомогу. Медики доправили її до лікарні, де киянці зашили рани. Після цього жінка не змогла потрапити додому, бо вовк кидався на неї та не давав зайти до квартири. Тоді власниця хижака зателефонувала до рятувальників тварин.

У Wild Animals Rescue Center звернули увагу, що ця жінка не вперше заводить диких тварин. Так, сім років тому у неї вже вилучали двох вовків Армана та Малиша. Їх полікували і відправили жити за кордон у хороші умови. Після цього киянка знову купила вовка на сайті animal-planet і тепер переживає наслідки.

«Окрім того, що дика тварина утримувалась в квартирі, там ще й страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід, вовк не має ані вакцин, ані обробок. І цього разу ми зробимо все, що від нас залежить, аби не допустити подібного, і щоб більше ця жінка не заводила диких тварин», — йдеться у заяві зоозахисників.

Вони домовились із небайдужими сусідами, що у разі появи у жінки нових диких тварин, вони негайно про це повідомлять. Зазначається, що тоді киянці не вдасться уникнути покарання.

В організації наголосили, що заводити диких тварин вдома — не тільки жорстоко щодо них, але й небезпечно для людей.

«Тепер вовк отримав свій шанс на життя у кращому місці, а не в тісній, брудній квартирі», — додали там.

