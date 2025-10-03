У Києві домашні коти влаштували "велику пригоду" для рятувальників – що сталося (фото)

Коти / © Kyiv Animal Rescue Group

У Києві двоє чорних котів-братів, врятованих ще кошенятами, стали героями «великої пригоди» у власній квартирі. Вони вирішили дослідити світ за дверима, вночі вони відкрили вихідні двері зсередини й вдвох втікли у під’їзд.

Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

Стрункого кота власники швидко спіймали на сходах, а пухнастий піднявся на дах і забрався у вентиляційний отвір. Сил власників повернути його не вистачило, тож вони звернулися до Kyiv Animal Rescue Group.

Рятувальники зняли вентоголовок і безпечно повернули кота додому. Обидва брати знову разом, а пригода закінчилася щасливо.

Фахівці радять власникам тварин убезпечувати свої квартири: відсутність додаткових дверей або засобів захисту може перетворити навіть домашнє приміщення на небезпечну пастку для котів.

© Kyiv Animal Rescue Group

