У Києві до вечора не буде світла в кількох районах: деталі

Відключення світла / © ТСН.ua

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у декількох районах столиці запроваджено тимчасові відключення електроенергії.

Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

ДТЕК планує відновити подачу світла до 20:00. За інформацією енергетиків, причиною знеструмлення стали аварійні відключення, спричинені масованими атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України.

© ДТЕК

У мережі надходять повідомлення про відсутність електропостачання, зокрема, у Печерському та Святошинському районах міста. Мешканців закликають зберігати спокій та стежити за оновленнями від офіційних джерел.

