Київ
915
У Києві до вечора не буде світла в кількох районах: деталі

ДТЕК повідомила про вимушене запровадження тимчасових відключень електроенергії у Києві.

Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у декількох районах столиці запроваджено тимчасові відключення електроенергії.

Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

ДТЕК планує відновити подачу світла до 20:00. За інформацією енергетиків, причиною знеструмлення стали аварійні відключення, спричинені масованими атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

У мережі надходять повідомлення про відсутність електропостачання, зокрема, у Печерському та Святошинському районах міста. Мешканців закликають зберігати спокій та стежити за оновленнями від офіційних джерел.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зранку 22 жовтня через масовані удари по енергетиці в деяких областях України запровадили графіки аварійних відключень світла.

