У Києві дівчина позувала з нацистським прапором: що їй загрожує
Жінці, яка позувала з нацистським прапором у Києві, загрожує до позбавлення волі із конфіскацією майна.
У Києві жінка демонструвала нацистський прапор у соціальних мережах. Тепер їй загрожує до 5 років тюрми.
Про це повідомляє поліція Києва.
Розпочате кримінальне провадження
Вчора, 10 серпня, під час моніторингу мережі Інтернет працівники управління кримінального аналізу виявили публікацію, на якій 23-річна киянка позує на фото з нацистським прапором. Вказану світлину правопорушниця поширила на своїй сторінці у соцмережі.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України. Йдеться про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Триває досудове розслідування.
Раніше у Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов вулицею в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці. Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали.
Під час обшуків за місцем його проживання оперативно-слідча група виявила: кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру.
Чоловікові оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.