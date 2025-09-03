ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

У Києві дітей не пустили до школи через штани: влада відреагувала

У Києві спалахнув скандал через дрескод у гімназії. Омбудсмен та КМДА відреагували на інцидент.

Софія Бригадір
Школа

Школа / © pexels.com

У столиці в гімназії №109 виник конфлікт між адміністрацією та учнями через зовнішній вигляд. Декількох дітей не допустили на заняття, оскільки вони прийшли у вкорочених штанах-капрі. Директорка навчального закладу вважала такий одяг шортами та заборонила школярам відвідувати уроки.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

На ситуацію відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона підкреслила, що недопуск учня до занять через одяг є порушенням права на освіту та може створювати ризики для життя і здоров’я дітей. Омбудсменка закликала педагогів та адміністрації шкіл відмовитися від практики перевірок зовнішнього вигляду.

Свою позицію висловила і Київська міська державна адміністрація. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в етері телеканалу «КИЇВ24» пояснив, що навчальні заклади можуть мати власні правила або рекомендації щодо вигляду школярів. Водночас обов’язкової вимоги носити форму у столиці немає. За його словами, ситуація в гімназії №109 свідчить про проблеми з комунікацією: адміністрація мала пояснювати свої вимоги, а не забороняти дітям відвідувати заняття.

У КМДА також повідомили, що за фактом інциденту розпочали службове розслідування.

Нагадаємо, через російську атаку на Івано-Франківську область 3 вересня у місті Калуш погіршилась якість повітря. Через це призупинено навчання у школах та відвідування дитсадків.

