У Києві масово демонтують незаконні МАФи: дійшли до центру міста (фото)

У Києві демонтують незаконні МАФи

У центрі столиці триває масштабна кампанія зі звільнення міського простору від незаконних споруд та малих архітектурних форм (МАФів). Фахівці проводять системні роботи на території від Хрещатика до Майдану Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба Київдемонтаж.

Зокрема, днями на головній площі міста було примусово демонтовано черговий кіоск із продажу морозива, який був встановлений із порушенням правил благоустрою. Ці заходи спрямовані на впорядкування пішохідних зон та повернення естетичного вигляду історичній частині Києва.

Як повідомляє пресслужба профільного підприємства, очищення вулиць від зайвих конструкцій має плановий характер. Основне завдання комунальників — прибрати споруди, що захаращують тротуари та встановлені без відповідних дозволів, аби зробити пересування киян і гостей міста зручнішим.

Процес демонтажу незаконних об’єктів триватиме й надалі згідно із затвердженим графіком. Влада міста наголошує, що робота зі звільнення міських територій від порушників правил благоустрою охопить не лише центр, а й інші райони столиці, де накопичилася значна кількість самовільно встановлених конструкцій.

