У Києві далі зростає кількість жертв нічної атаки, серед загиблих троє дітей

Атака на Київ 28 серпня. / © ДСНС

Реклама

У Києві далі зростає кількість загиблих внаслідок ворожої атаки вночі проти 28 серпня. Відомо про щонайменше 12 жертв.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років”, - наголосив чиновник.

Реклама

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Києву безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованої атаки у столиці горіли житлові будинки та об’єкти інфраструктури у різних районах. Зокрема, сталися удари ракетами по п'ятиповерхівці в Дарницькому районі. Знищений повністю третій під’їзд цього будинку.