- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 873
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві чорний дим валить з-під землі: що горить (відео)
У Києві сталася пожежа у підземному паркінгу. Один автомобіль вигорів повністю.
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа у підземному паркінгу житлового комплексу. Очевидці зафіксували, як чорний дим валив із-під землі.
Про це пише ДСНС.
Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що полум’я охопило один із легкових автомобілів, припаркованих на підземному рівні.
Завдяки діям фахівців ДСНС, о 07:03 загоряння було повністю ліквідовано, що дозволило уникнути поширення вогню на інші транспортні засоби та комунікації будинку.
Однак один автомобіль вигорів повністю.
«Також пошкоджено поруч припаркований легковик марки „SEAT“», — йдеться в повідомленні.
У ДСНС підтвердили, що жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Наразі на місці події працюють експерти. Обставини та точні причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами та фахівцями відповідних служб.
Надзвичайні ситуації в Києві — останні новини
Нагадаємо, у Києві 8 березня у підземному пішохідному переході на Лук’янівці — на розі вулиць Січових Стрільців та Глибочицької обвалилася частина стелі.
За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.
Фахівці пояснили, що основною причиною руйнування стали складні погодні умови. Через перепади температури, сильні морози та подальше різке потепління пошкодилися кріплення короба і захисний штукатурний шар.
Після отримання повідомлення про обвал на місце оперативно прибули комунальні служби. Вони прибрали пошкоджені елементи, що впали у пішохідну зону, а також перевірили сусідні ділянки стелі, які могли становити потенційну небезпеку.