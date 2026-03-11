У Києві чорний дим валить з-під землі: що горить (відео)

ДСНС / © ДСНС

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа у підземному паркінгу житлового комплексу. Очевидці зафіксували, як чорний дим валив із-під землі.

Про це пише ДСНС.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що полум’я охопило один із легкових автомобілів, припаркованих на підземному рівні.

Наслідки пожежи / © ДСНС

Завдяки діям фахівців ДСНС, о 07:03 загоряння було повністю ліквідовано, що дозволило уникнути поширення вогню на інші транспортні засоби та комунікації будинку.

Однак один автомобіль вигорів повністю.

«Також пошкоджено поруч припаркований легковик марки „SEAT“», — йдеться в повідомленні.

Наслідки пожежи / © ДСНС

У ДСНС підтвердили, що жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Наразі на місці події працюють експерти. Обставини та точні причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами та фахівцями відповідних служб.

Дата публікації 09:04, 11.03.26

Нагадаємо, у Києві 8 березня у підземному пішохідному переході на Лук’янівці — на розі вулиць Січових Стрільців та Глибочицької обвалилася частина стелі.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Фахівці пояснили, що основною причиною руйнування стали складні погодні умови. Через перепади температури, сильні морози та подальше різке потепління пошкодилися кріплення короба і захисний штукатурний шар.

Після отримання повідомлення про обвал на місце оперативно прибули комунальні служби. Вони прибрали пошкоджені елементи, що впали у пішохідну зону, а також перевірили сусідні ділянки стелі, які могли становити потенційну небезпеку.