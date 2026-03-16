У Києві чоловік жорстоко побив літню сусідку: жертва в лікарні з переломом черепа (фото, відео)

75-річна жінка дістала тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа з правого боку, забій тканин голови.

Світлана Несчетна
Постраждала перебуває у лікарні з переломом черепа

Постраждала перебуває у лікарні з переломом черепа

У Києві чоловік штовхнув літню сусідку на асфальт та почав бити ногами — жінка з тяжкими травмами у лікарні, нападник під вартою.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 47-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень жінці похилого віку», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, у дворі будинку на столичних Березняках почав конфліктували з 75-річною жінкою, яка живе в цьому самому будинку. Бажаючи уникнути спілкування з агресивним сусідом, пенсіонерка пішла з двору. Чоловік її наздогнав, повалив рукою на асфальт, після чого завдав декілька ударів ногою по тілу жінки.

Внаслідок побиття жінка дістала тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа з правого боку, забій тканин голови. Жінка перебуває у лікарні.

Нападника затримали, він перебуває під вартою.

На момент скоєння злочину 47-річний нападник перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння / © Київська міська прокуратура

На момент скоєння злочину 47-річний нападник перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння / © Київська міська прокуратура

Чоловіку повідомлено про підозру в завдаванні умисного тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний вже був засуджений за крадіжку та притягався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство.

Нагадаємо, під Одесою 19-річний хлопець жорстоко помстився сусідці, яка відмовилась дати йому гроші. Він вбив сокирою собаку жінки та пилкою розпиляв п’ятьох її цуценят.

