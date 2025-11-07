- Дата публікації
У Києві чоловік зґвалтував дівчину, яка повірила в його доброту
У столиці двчина стала жертвою насилля — чоловік запропонував підвезти її додому.
У Києві затримано 46-річного чоловіка, який запропонував 18-річній дівчині підвезти її, а тоді зґвалтував.
Про це повідомили у поліції.
«Зловмисник побачив як 18-річна дівчина вийшла з розважального закладу у Голосіївському районі та намагалась викликати таксі, й запропонував підвезти додому. Враховуючи пізній час, потерпіла довірилась незнайомцю та погодилася», — йдеться у повдомленні відомства.
Дорогою чоловік зупинив автівку у малолюдному місці на території Голосіївського району, скориставшись безпорадним станом дівчини, вчинив сексуальне насильство щодо неї.
Після цього він підвіз дівчину до району її проживання та пригрозив їй фізичною розправою у разі звернення до поліції.
Правоохоронці затримали киянина. З’ясувалося, що він вже мав проблеми із законом за аналогічний злочин. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що у Києві чоловіка, який вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної доньки знайомої, засудили до 11 років в’язниці.