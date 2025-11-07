ТСН у соціальних мережах

У Києві чоловік зґвалтував дівчину, яка повірила в його доброту

У столиці двчина стала жертвою насилля — чоловік запропонував підвезти її додому.

Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Києві затримано 46-річного чоловіка, який запропонував 18-річній дівчині підвезти її, а тоді зґвалтував.

Про це повідомили у поліції.

«Зловмисник побачив як 18-річна дівчина вийшла з розважального закладу у Голосіївському районі та намагалась викликати таксі, й запропонував підвезти додому. Враховуючи пізній час, потерпіла довірилась незнайомцю та погодилася», — йдеться у повдомленні відомства.

Дорогою чоловік зупинив автівку у малолюдному місці на території Голосіївського району, скориставшись безпорадним станом дівчини, вчинив сексуальне насильство щодо неї.

Після цього він підвіз дівчину до району її проживання та пригрозив їй фізичною розправою у разі звернення до поліції.

Правоохоронці затримали киянина. З’ясувалося, що він вже мав проблеми із законом за аналогічний злочин. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

