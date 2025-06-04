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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2229
Час на прочитання
1 хв

У Києві чоловік застряг у вікні автобуса, тікаючи від працівників ТЦК (відео)

На відео видно, як чоловік застряг у вікні автобуса, а люди у військовій формі намагаються затягнути його назад до салону.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
У Києві чоловік застряг у вікні автобуса, тікаючи від працівників ТЦК

У Києві чоловік застряг у вікні автобуса, тікаючи від працівників ТЦК / © скриншот з відео

У Києві зняли на відео, як на мосту Патона пасажир автобуса намагався втекти від працівників ТЦК та СП, але застряг у вікні.

Про це повідомляють столичні телеграм-канали.

«Чувак застряг у вікні автобуса, тікаючи від ТЦК. Міст Патона, ранкова обстановка», — йдеться в заяві пабліка «Киевский Движ».

За даними телеграм-каналу «Труха», чоловіка везли на розподілення до Житомира. Під час затору він почав тікати, але його затягнули назад в автобус.

На опублікованому у Мережі відео видно чоловіка, який застряг у вікні автобуса: нижня частина його тіла в салоні, а верхня — назовні. Чоловіки у військові формі наполягають, аби пасажир заліз назад до салону та тягнуть його за ногу.

Наразі подробиці події не відомі. У Київському Територіальному центрі комплектування також не коментували ситуацію.

До слова, раніше у Дніпрі чоловік тікав від працівників ТЦК та потрапив під автівку. Чоловік розповів, що вже після цього військком нібито вдарив його ногою, внаслідок чого постраждалий отримав перелом стегна зі зміщенням. У ТЦК спростували побиття.

У соцмережах повідомлялося, що в середині травня у Києві мікроавтобус ТЦК, який перевозив мобілізованих, потрапив у ДТП. Після аварії з бусика вибігли двоє чоловіків у кайданках. Один невдовзі повернувся, а інший сів у попутню «Газельку» і втік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2229
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